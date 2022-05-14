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От обстрела ВСУ жилого сектора Докучаевска погиб один человек, еще четверо получили ранения.
Украинская сторона продолжает целенаправленные обстрелы прифронтовых городов Донбасса. При этом их мишенями становятся районы, в которых совершенно нет никаких военных целей. Сегодня ракеты украинского РСЗО (реактивной системы залпового огня) «Град» взорвались возле автозаправки города Докучаевск, напротив которой находятся жилые дома.
Обстрел был произведен в дневное время, когда на заправку приезжает особенно много людей. Это говорит о том, что целью украинских военных были именно мирные люди.
Администратор заправки, Наталья, чудом выжила, когда снаряды «Града» начали разрываться рядом.
«Как раз на заправку подъехало одновременно несколько машин, когда начались взрывы. Сначала они были как бы подальше, а потом начали становиться сильнее. Все, кто был на улице, кинулись забегать внутрь и падать на пол. Кто-то успел, а других ранило. Один мужчина получил ранение, успел забежать и умер прямо на входе. Так же ранения получили сотрудники съемочной группы телеканала РТ», – рассказала женщина в беседе с корреспондентом «Народных Новостей».
Нужно отметить, что все эти обстрелы происходят с полного одобрения командования украинской армии, а значит, и Владимира Зеленского, который, считается верховным главнокомандующим. Иногда кажется, что предчувствуя свое поражение, ВСУ мстят жителям Донбасса, за то, что те посмели отстаивать свой выбор все эти годы.