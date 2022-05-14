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    Киев ударил из «Градов» по Докучаевску: спецкор показал эксклюзивные кадры последствий обстрела ВСУ

    AndreyFrolovОт Комментариев нет
    Киев ударил из «Градов» по Докучаевску: спецкор показал эксклюзивные кадры последствий обстрела ВСУ

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    Народные Новости/Дмитрий Астрахань

    От обстрела ВСУ жилого сектора Докучаевска погиб один человек, еще четверо получили ранения.

    Народные Новости/Дмитрий Астрахань
    Народные Новости/Дмитрий Астрахань

    Украинская сторона продолжает целенаправленные обстрелы прифронтовых городов Донбасса. При этом их мишенями становятся районы, в которых совершенно нет никаких военных целей. Сегодня ракеты украинского РСЗО (реактивной системы залпового огня) «Град» взорвались возле автозаправки города Докучаевск, напротив которой находятся жилые дома.

    Народные Новости/Дмитрий Астрахань
    Народные Новости/Дмитрий Астрахань

    Обстрел был произведен в дневное время, когда на заправку приезжает особенно много людей. Это говорит о том, что целью украинских военных были именно мирные люди.

    Народные Новости/Дмитрий Астрахань
    Народные Новости/Дмитрий Астрахань
    Народные Новости/Дмитрий Астрахань
    Народные Новости/Дмитрий Астрахань

    Администратор заправки, Наталья, чудом выжила, когда снаряды «Града» начали разрываться рядом.

    Народные Новости/Дмитрий Астрахань
    Народные Новости/Дмитрий Астрахань

    «Как раз на заправку подъехало одновременно несколько машин, когда начались взрывы. Сначала они были как бы подальше, а потом начали становиться сильнее. Все, кто был на улице, кинулись забегать внутрь и падать на пол. Кто-то успел, а других ранило. Один мужчина получил ранение, успел забежать и умер прямо на входе. Так же ранения получили сотрудники съемочной группы телеканала РТ», – рассказала женщина в беседе с корреспондентом «Народных Новостей».

    Народные Новости/Дмитрий Астрахань
    Народные Новости/Дмитрий Астрахань
    Народные Новости/Дмитрий Астрахань
    Народные Новости/Дмитрий Астрахань
    Народные Новости/Дмитрий Астрахань
    Народные Новости/Дмитрий Астрахань

    Нужно отметить, что все эти обстрелы происходят с полного одобрения командования украинской армии, а значит, и Владимира Зеленского, который, считается верховным главнокомандующим. Иногда кажется, что предчувствуя свое поражение, ВСУ мстят жителям Донбасса, за то, что те посмели отстаивать свой выбор все эти годы.

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