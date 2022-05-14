Киев ударил из «Градов» по Докучаевску: спецкор показал эксклюзивные кадры последствий обстрела ВСУ

«Как раз на заправку подъехало одновременно несколько машин, когда начались взрывы. Сначала они были как бы подальше, а потом начали становиться сильнее. Все, кто был на улице, кинулись забегать внутрь и падать на пол. Кто-то успел, а других ранило. Один мужчина получил ранение, успел забежать и умер прямо на входе. Так же ранения получили сотрудники съемочной группы телеканала РТ», – рассказала женщина в беседе с корреспондентом «Народных Новостей».