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Киев сообщил о планах «освободить» Херсонскую область к началу осени

Киев сообщил о планах «освободить» Херсонскую область к началу осени
Федеральное агентство новостей

Украинские власти планируют провести контрнаступление и «освободить» Херсонскую область к сентябрю, сообщил представитель администрации региона Сергей Хлань.

Ранее депутат уже неоднократно делал громкие заявления по поводу «контрнаступления ВСУ».

«Можно сказать, что к сентябрю. Херсонская область обязательно будет освобождена, и все планы оккупантов провалятся», — цитирует депутата издание «Русская весна».

По словам Хланя, в настоящий момент украинские военные меняют тактику и переходят от оборонительных действий к наступательным.

ВСУ Украина херсон
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