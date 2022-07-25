Киев сообщил о планах «освободить» Херсонскую область к началу осени

Украинские власти планируют провести контрнаступление и «освободить» Херсонскую область к сентябрю, сообщил представитель администрации региона Сергей Хлань.
Ранее депутат уже неоднократно делал громкие заявления по поводу «контрнаступления ВСУ».
«Можно сказать, что к сентябрю. Херсонская область обязательно будет освобождена, и все планы оккупантов провалятся», — цитирует депутата издание «Русская весна».
По словам Хланя, в настоящий момент украинские военные меняют тактику и переходят от оборонительных действий к наступательным.