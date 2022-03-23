Киев признал свой проигрыш: обозначился первый признак грядущей капитуляции.

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Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко назвал первый признак грядущей украинской капитуляции. Он считает, что Киев уже признал своё поражение, просто пока не говорит об этом открыто.

Этим признаком стала усилившаяся кампания по дезинформации украинского населения. Украинцам круглые сутки говорят, что русские военные якобы проигрывают сражения и массово погибают, а ВСУ обороняют населённые пункты, которые на самом деле уже давно находятся под контролем России. При этом собственные потери в технике и живой силе, бегство иностранных наёмников и загнанных в угол националистов украинская пропаганда, наоборот, умалчивает.

Журавко в разговоре с “Народными новостями” отметил, что столь отчаянные попытки убедить свой народ в военных успехах говорят о том, что этих успехов как раз нет.

Киев такими действиями фактически признаёт свое поражение. Даже то, о чём украинские власти заявляют, показывает, что они проигрывают в данный момент во всех отношениях. Однако страдает от этого народ, – отметил бывший украинский депутат.

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