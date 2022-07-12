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Киев признал причастность «украинских партизан» к подрыву автомобиля главы поселка Бурлука

Киев признал причастность «украинских партизан» к подрыву автомобиля главы поселка Бурлука
Pallanuotovivo / CC BY-SA 4.0 / wikipedia.org

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил о причастности «украинских партизан» к подрыву машины главы поселка Великий Бурлук в Евгения Юнакова в Харьковской области, сообщает РИА Новости.

«Евгений Юнаков погиб из-за подрыва машины. Помогли ему это сделать украинские партизаны, которые освободили суд от лишней волокиты», — написал Геращенко.

Отметим, что глава временной гражданской администрации региона Виталий Ганчев заявил, что авто главы администрации подорвали в Великом Бурлуке.

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RusNewsToday24
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