Киев признал причастность «украинских партизан» к подрыву автомобиля главы поселка Бурлука

Отметим, что глава временной гражданской администрации региона Виталий Ганчев заявил, что авто главы администрации подорвали в Великом Бурлуке.

«Евгений Юнаков погиб из-за подрыва машины. Помогли ему это сделать украинские партизаны, которые освободили суд от лишней волокиты», — написал Геращенко.

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил о причастности «украинских партизан» к подрыву машины главы поселка Великий Бурлук в Евгения Юнакова в Харьковской области, сообщает РИА Новости.