Киев планировал оборудовать базу НАТО на территории аэропорта в Северодонецке

«Проезд к аэропорту полностью был закрыт, все подступы к аэропорту были закрыты. Там стояли Вооруженные силы Украины, которые никого не пропускали. Никто не видел, что там происходит, что там делают. Но, по информации, строилась натовская база», — рассказал Кононов.