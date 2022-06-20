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Киев планировал оборудовать базу НАТО на территории аэропорта в Северодонецке

Киев планировал оборудовать базу НАТО на территории аэропорта в Северодонецке
Wiktor Dabkowski/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украинские власти планировали построить военную базу НАТО на территории аэропорта в Северодонецке, сообщил бывший замруководителя старобельской окружной прокуратуры Луганской области Владимир Кононов.

В комментарии для РИА Новости он отметил, что строительство военного объекта началось еще в прошлом году.

«Проезд к аэропорту полностью был закрыт, все подступы к аэропорту были закрыты. Там стояли Вооруженные силы Украины, которые никого не пропускали. Никто не видел, что там происходит, что там делают. Но, по информации, строилась натовская база», — рассказал Кононов.

По словам бывшего украинского чиновника, впервые информация о строительстве базы Североатлантического альянса в Северодонецке поступила к нему во второй половине 2021 года.

ВСУ Донбасс ЛНР НАТО северодонецк Украина
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