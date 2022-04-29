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    Киев перебрасывает новые силы в район Попасной

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Киев перебрасывает новые силы в район Попасной

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    Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/ globallookpress

    Украинское военное командование на фоне больших потерь в районе Попасной, направляет на этот участок фронта отряды 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, известной под названием «Закарпатский легион».

    В Киеве считают, что это подразделение за счет своего опыта может осложнить наступление войск освободителей на западных рубежах ЛНР. Попасная имеет высокую стратегическую ценность для ВСУ, поскольку в районе города расположены многочисленные укрепленные позиции и опорные пункты, потеря которых положит начало разгрому всей донбасской группировки украинских вооруженных формирований.

    Бойцы горно-штурмовой бригады из Мукачево ранее участвовали в боях за луганский аэропорт, а также побывала в котле под Дебальцево в 2015 году. Колоссальные потери личного состава и техники, которые понесло это подразделение, украинские командиры предпочли скрыть, чтобы сохранить статус этого объединения.

    Операцию по освобождению Попасной ведут отряды Народной милиции ЛНР, российские военные, а также, по некоторым данным, «ЧВК Вагнера». В первую очередь из-за мощного наступления объединенной армии Донбасса в этот район переброшены закарпатские легионеры. Тем самым украинское руководство пытается сдержать наступление, чтобы максимально отсрочить разгром своих подразделений.

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