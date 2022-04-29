Киев перебрасывает новые силы в район Попасной

Бойцы горно-штурмовой бригады из Мукачево ранее участвовали в боях за луганский аэропорт, а также побывала в котле под Дебальцево в 2015 году. Колоссальные потери личного состава и техники, которые понесло это подразделение, украинские командиры предпочли скрыть, чтобы сохранить статус этого объединения.