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Украина отказывалась выдавать преступников, которые
находились в международном розыске, и позволяла им воевать в националистических
батальонах. Об этом сказано в обнаруженных документах Херсонского пограничного
отдела Госпогранслужбы и прокуратуры страны.
Киевское правительство на запросы Москвы отвечало отказом. Украинские
власти при этом разрешали преступникам воевать в нацбатах и даже позволяли им покидать
страну, а также въезжать в Евросоюз, передает РИА Новости.
Украинские националисты расстреливали военнослужащих страны
в спины за попытку сдаться. Информацией об этом ранее поделилась
Народная милиция ДНР.
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