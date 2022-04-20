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    Киев отказывался выдавать преступников и разрешал им воевать в нацбатах

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Киев отказывался выдавать преступников и разрешал им воевать в нацбатах

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    globallookpress.com/Vincenzo Circosta/Keystone Press Agency

    Украина отказывалась выдавать преступников, которые
    находились в международном розыске, и позволяла им воевать в националистических
    батальонах. Об этом сказано в обнаруженных документах Херсонского пограничного
    отдела Госпогранслужбы и прокуратуры страны.

    Киевское правительство на запросы Москвы отвечало отказом. Украинские
    власти при этом разрешали преступникам воевать в нацбатах и даже позволяли им покидать
    страну, а также въезжать в Евросоюз, передает РИА Новости.

    Украинские националисты расстреливали военнослужащих страны
    в спины за попытку сдаться. Информацией об этом ранее поделилась
    Народная милиция ДНР.

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