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    Киев отказался от атаки на Приднестровье после получения данных от британской разведки

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Киев отказался от атаки на Приднестровье после получения данных от британской разведки

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    Федеральное агентство новостей

    Киевские власти пересмотрели свои военные планы касательно Приднестровья, что может быть связано с позицией Великобритании.

    По информации источников Telegram-канала «Резидент», президент Украины Владимир Зеленский отказался от штурма ПМР после того, как Генштаб ВСУ получил данные от британской разведки.

    Лондон усомнился в успехе подобной авантюры, потому украинские власти резко сменили риторику. В частности, Зеленский сказал, что угрозы со стороны Приднестровья нет.

    «Это может быть вызовом, но мы не видим там слишком большой угрозы», — сказал глава государства.

    В конце апреля в Тирасполе произошла серия взрывов, после чего власти республики объявили повышенный уровень террористической угрозы. Особый режим будет действовать до 25 мая.

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