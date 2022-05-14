Киев отказался от атаки на Приднестровье после получения данных от британской разведки

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Киевские власти пересмотрели свои военные планы касательно Приднестровья, что может быть связано с позицией Великобритании.
По информации источников Telegram-канала «Резидент», президент Украины Владимир Зеленский отказался от штурма ПМР после того, как Генштаб ВСУ получил данные от британской разведки.
Лондон усомнился в успехе подобной авантюры, потому украинские власти резко сменили риторику. В частности, Зеленский сказал, что угрозы со стороны Приднестровья нет.
«Это может быть вызовом, но мы не видим там слишком большой угрозы», — сказал глава государства.
В конце апреля в Тирасполе произошла серия взрывов, после чего власти республики объявили повышенный уровень террористической угрозы. Особый режим будет действовать до 25 мая.
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