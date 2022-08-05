Киев отдал приказ об эвакуации 36-й бригады морской пехоты ВМС Украины из Николаева

Командование ВСУ передислоцирует 36-ю отдельную бригаду морской пехоты ВМС Украины из Николаева. Об этом сообщил экс-депутат Верховной рады от Одессы Игорь Марков.
По его словам, подразделение после провала в Мариуполе восстановили и теперь по указу Киева его эвакуируют подальше от боевых действий. Предположительно, морпехи отправятся или к западным регионам, или прямиком в украинскую столицу.
«Киев отдал приказ о немедленной эвакуации в западную часть страны 36-й бригады морпехов, которая расположена в Николаеве, а также областного военкомата с личными делами», — констатировал Марков.
Политик также отметил, что командование ВСУ «тщательно изучило» предыдущие действия ВС РФ в Киевской области и теперь готовит оборону столицы. Все это происходит на фоне успехов союзных сил в Донбассе.