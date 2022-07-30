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Киев начал «обязательную эвакуацию» с подконтрольной Украине части ДНР

Киев начал «обязательную эвакуацию» с подконтрольной Украине части ДНР
Bernd Wüstneck/dpa/Global Look Press

Жители ряда подконтрольных Киеву регионов Донецкой Народной Республики будут эвакуированы в обязательном порядке. Соответствующее решение принял президент Украины Владимир Зеленский.

Население обеспечат «полной помощью и поддержкой», заявил он. Власти страны организуют как перемещение людей, так и назначение им выплат. Документ опубликован на сайте офиса Зеленского.

«Есть постановление правительства об обязательной эвакуации из Донецкой области, все организуется… Нам нужно только решение самих людей, которые пока не приняли его для себя», — заявил Зеленский.

Ранее президент Украины назначил нового командующего ССО ВСУ. Им стал бригадный генерал Виктор Хоренко.

ДНР обязательная эвакуация Украина
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RusNewsToday24
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