Киев анонсировал строительство заводов по ремонту иностранной бронетехники на Западной Украине

Украина построит несколько предприятий по обслуживанию и ремонту тяжелой бронетехники, включая западные образцы. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников.
По его словам, ВС РФ наносят высокоточные удары по украинским военным заводам, поэтому принято решение организовать их строительство на территории стран Восточной Европы, а также на Западной Украине.
«Создание баз по восстановлению запчастей, различных комплектующих для техники и даже патронного завода является актуальной задачей», — констатировал украинский министр.
В 2021 году озвучивались планы сразу о трех проектах, один из них планировалось реализовать с Канадой. Но все предсказуемо осталось только на бумаге. На текущий момент на строительство предприятий у Киева нет ни финансов, ни времени. Очевидно в данном случае идет речь об очередном «распиле средств», если они будут найдены.