Киев анонсировал строительство заводов по ремонту иностранной бронетехники на Западной Украине

В 2021 году озвучивались планы сразу о трех проектах, один из них планировалось реализовать с Канадой. Но все предсказуемо осталось только на бумаге. На текущий момент на строительство предприятий у Киева нет ни финансов, ни времени. Очевидно в данном случае идет речь об очередном «распиле средств», если они будут найдены.