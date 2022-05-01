КИБЕР ФРОНТ Z проведет вечер памяти Одесской Хатыни 1 мая

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Дискуссионный вечер памяти жертв Одесской Хатыни 1 мая проведет КИБЕР ФРОНТ Z. В качестве специального гостя на мероприятии выступит с речью отец Феофан.
С момента трагических событий в Одессе прошло восемь лет, однако память о них еще жива. Массовое убийство защитников в Доме профсоюзов на Куликовом поле 2 мая 2014 года поставило точку в нормальных отношениях между Москвой и Киевом, потому что подобные нечеловеческие поступки нельзя прощать. Эти события прозвали Одесской Хатынью.
В Штабе КИБЕР ФРОНТА Z, который расположен на Университетской набережной, 25, сегодня состоится вечер памяти трагических событий в Одессе. Перед гостями выступит отец Феофан, который пережил страшные пытки в плену у СБУ.
Вход на вечер памяти свободный. Мероприятие пройдет с шести до десяти вечера.