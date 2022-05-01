КИБЕР ФРОНТ Z проведет вечер памяти Одесской Хатыни 1 мая

С момента трагических событий в Одессе прошло восемь лет, однако память о них еще жива. Массовое убийство защитников в Доме профсоюзов на Куликовом поле 2 мая 2014 года поставило точку в нормальных отношениях между Москвой и Киевом, потому что подобные нечеловеческие поступки нельзя прощать. Эти события прозвали Одесской Хатынью.