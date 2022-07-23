КИБЕР ФРОНТ Z посвятит субботнюю дискуссию фейкам и искажению истории в украинских СМИ

Тема фейков, пропаганды и искажения истории в украинских СМИ прозвучит во время субботнего дискуссионного вечера КИБЕР ФРОНТА Z. Об этом говорится в сообщении на странице объединения в социальной сети «ВКонтакте».
Мероприятие запланировано на 23 июля. Оно будет проходить в доме 25 по Университетской набережной Санкт-Петербурга. В обсуждениях примет участие журналист и блогер Павел Кухаркин.
«Павел родился и почти 30 лет прожил на Украине, поэтому как никто лучше знает об украинской пропаганде, искажении истории, а также фейках и треше, заполонивших медиаполе», — следует из анонса.
Еще одним участником дискуссии станет политолог и военный волонтер Алексей Живов, находящийся в Херсоне. Он поделится мнением по вопросу интеграции южных частей Украины в Россию.