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КИБЕР ФРОНТ Z посвятит субботнюю дискуссию фейкам и искажению истории в украинских СМИ

КИБЕР ФРОНТ Z посвятит субботнюю дискуссию фейкам и искажению истории в украинских СМИ
Федеральное агентство новостей

Тема фейков, пропаганды и искажения истории в украинских СМИ прозвучит во время субботнего дискуссионного вечера КИБЕР ФРОНТА Z. Об этом говорится в сообщении на странице объединения в социальной сети «ВКонтакте».

Мероприятие запланировано на 23 июля. Оно будет проходить в доме 25 по Университетской набережной Санкт-Петербурга. В обсуждениях примет участие журналист и блогер Павел Кухаркин.

«Павел родился и почти 30 лет прожил на Украине, поэтому как никто лучше знает об украинской пропаганде, искажении истории, а также фейках и треше, заполонивших медиаполе», — следует из анонса.

Еще одним участником дискуссии станет политолог и военный волонтер Алексей Живов, находящийся в Херсоне. Он поделится мнением по вопросу интеграции южных частей Украины в Россию.

живов кибер фронт z кухаркин Украина
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