KIA Rio больше не самый продаваемый корейский автомобиль в России

Kia Rio уступил Hyundai Tucson звание самого продаваемого корейского автомобиля в России. По итогам сентября кроссовер Hyundai разошелся тиражом в 1565 единиц, что всего на 12 меньше, чем год назад. Это следует из отчета «Ассоциации европейского бизнеса».





Второе место по продажам среди «корейцев» занял еще один кроссовер — это Hyundai Santa Fe, свой выбор на котором за первый месяц осени остановили 630 покупателей вместо 1099 годом ранее. Замыкает тройку лидеров компактный паркетник Hyundai Creta, продажи которого за год рухнули с 3851 до 625 штук.

Августовский лидер продаж Kia Rio в сентябре опустился на четвертое место среди соотечественников. Его продажи в России в прошлом месяце составили всего 621 штуку, тогда как в прошлом году он разошелся за тот же месяц тиражом 6635 единиц. Замкнул «пятерку» лидеров паркетник Kia Seltos, продажи которого за год выросли до 552 единиц (+122).

Кроссовер Kia Sportage в сентябре выбрали 479 покупателей против 1860 годом ранее — в итоге модель заняла шестое место среди «корейцев». Далее следует седан Hyundai Elantra, продажи которого за год выросли почти вдвое — с 276 до 464 штук. Кроссовер Kia Soul в прошлом месяце нашел 463 владельца, заняв восьмое место. Девятым по популярности среди моделей корейских марок по итогам сентября стал Kia Cerato, который разошелся тиражом в 307 единиц.