Kia готовит электрический пикап для конкуренции Ford, Tesla и Rivian

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Оценив большой спрос на Hyundai Santa Cruz, компания Kia готовит к выпуску свой электрический пикап, который будет конкурировать с Ford F-150 Lightning, а также пикапами Tesla и Rivian.

Компания проводит опрос среди среди владельцев пикапов, кроме того, в обнародованной стратегии развития модельного ряда бренда прямо говорится, что к 2027 году в линейке Kia должны быть сразу два электрических пикапа.



Hyundai Santa Cruz

Сообщается, что производство автомобиля и аккумуляторных батарей для него должны наладить на одном из новых заводов Hyundai Motor Group в США. В конца мая Hyundai сообщила о многомиллиардных инвестициях в это предприятие, которое начнут строить в 2023 году, а запустит в эксплуатацию в 2025 году.

Пикапы Hyundai Santa Cruz выпускаются на заводе Hyundai в Монтгомери, Алабама, США. При этом автомобили оснащены бензиновыми двигателями