KFC продаст свой бизнес в России

Компания Yum! Brands, которой принадлежат KFC и Pizza Hut, ведет переговоры о продаже российских ресторанов KFC местным операторам. Об этом сообщают “РИА Новости”.

После сделки компания планирует уйти с российского рынка. Имена потенциальных покупателей пока не известны. Как уточняется в заявлении компании, переговоры о передаче прав собственности на российские рестораны и права франшизы местному оператору “находятся на продвинутой стадии”.

Yum! Brands также приостановила все инвестиции в России и остановила операционную деятельность в собственных ресторанах. В настоящее время компания рассматривает различные сценарии передачи принадлежащих ей в России активов локальному оператору. Любой из обсуждаемых вариантов предполагает сохранение рабочих мест для сотрудников, равно как и выполнение обязательств перед поставщиками и партнерами,

— рассказали журналистам в пресс-службе компании.



В марте в KFC заявили о намерении приостановить работу в России из-за военной спецоперации РФ на Украине.