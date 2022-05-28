Кейт Уинслет, Хелен Миррен, Энди Макдауэлл на ужине Lights On Women Award в Каннах

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Постоянный партнер Каннского кинофестиваля L’Oréal Paris устроил в одном из отелей Французской ривьеры званый ужин, приуроченный к ежегодному вручению премии в области короткометражного кино Lights On Women Award — эта премия была создана с целью поддержать начинающих женщин-режиссеров. Мероприятие 27 мая посетили Кейт Уинслет, Энди Макдауэлл, Хелен Миррен и другие звезды.
Энди Макдауэлл
Хелен МирренКейт Уинслет
Ребекка МирДжемма ЧанХлоя Ллойд
Ранее в тот же день Хелен Миррен и Энди Макдауэлл в числе других знаменитостей посетили премьеру фильма “Младший брат” (Un Petit Frere) режиссера Леонор Серай.
Ноэль Капри БерриДжемма ЧанЛаис РибейроРебекка МирТаллия СтормХлоя Ллойд
Харт Евангелиста