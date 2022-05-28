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Кейт Уинслет, Хелен Миррен, Энди Макдауэлл на ужине Lights On Women Award в Каннах

Постоянный партнер Каннского кинофестиваля L’Oréal Paris устроил в одном из отелей Французской ривьеры званый ужин, приуроченный к ежегодному вручению премии в области короткометражного кино Lights On Women Award — эта премия была создана с целью поддержать начинающих женщин-режиссеров. Мероприятие 27 мая посетили Кейт Уинслет, Энди Макдауэлл, Хелен Миррен и другие звезды.

Энди Макдауэлл

Хелен Миррен Кейт Уинслет

Ребекка Мир Джемма Чан Хлоя Ллойд

Ранее в тот же день Хелен Миррен и Энди Макдауэлл в числе других знаменитостей посетили премьеру фильма “Младший брат” (Un Petit Frere) режиссера Леонор Серай.

Ноэль Капри Берри Джемма Чан Лаис Рибейро Ребекка Мир Таллия Сторм Хлоя Ллойд

Харт Евангелиста



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