Кейт Мосс рассказала, почему заступилась за Джонни Деппа: “Я должна была сказать правду”

Кейт Мосс

Кейт Мосс в интервью для BBC Radio 4 рассказала, почему заступилась за Джонни Деппа во время его судебного процесса против бывшей жены Эмбер Херд. Она отметила, что “знает правду”, а потому не могла промолчать.

Я верю в правду, верю в честность и справедливость. Я знаю правду о Джонни. Я знаю, что он никогда не толкал меня с лестницы. Я должна была сказать эту правду. Ее показания в пользу Деппа способствовали его победе над Херд.

Кейт Мосс также рассказала о своих эмоциях во время скандала с наркотиками в 2005 году и призналась, что ее это очень разозлило. Мне было плохо, я была очень зла, потому что все, кого я знала, принимали наркотики. Поэтому то, что все сосредоточились на мне и попытались забрать мою дочь, я считаю настоящим лицемерием. Хотя Мосс удалось оставить дочь у себя, она лишилась многих выгодных контрактов и была вынуждена публично извиниться. Мне пришлось извиниться, чтобы люди уважали меня. Она также вспомнила о сложностях в начале карьеры: будущая звезда в 15 лет стеснялась своего тела, и откровенные съемки давались ей с трудом. Супермодель призналась, что у нее был “ужасный опыт”, когда ее попросили на съемках снять бюстгальтер. Тогда я очень стеснялась своего тела и чувствовала, что что-то не так, поэтому взяла свои вещи и убежала.

Ранее стало известно, что о Кейт Мосс снимут фильм. Так, режиссер Джеймс Лукас снимет байопик “Мосс и Фрейд” об отношениях Мосс и художника Люсьена Фрейда, внука основателя психоанализа Зигмунда Фрейда.