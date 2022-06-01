Кейт Мосс провела вечер с Джонни Деппом, после того как выступила в суде в его защиту

Кейт Мосс

Кейт Мосс посетила выступление своего бывшего возлюбленного Джонни Деппа в “Альберт-холле” в Лондоне: актер вышел на сцену вместе с музыкантом Джеффом Беком. Супермодель, по словам очевидцев, на концерт приехала за полтора часа до начала и сразу отправилась в гримерку артиста, где провела некоторое время вместе с Джонни Деппом. После этого в сети начали обсуждать возможное воссоединения бывших влюбленных.

На прошлой неделе Кейт Мосс дала показания в ходе судебного процесса между Джонни Деппом и Эмбер Херд: супермодель опровергла высказывания Эмбер о том, что во время их отношений Депп столкнул Мосс с лестницы. Кейт заявила, что он, напротив, отнес ее в комнату и оказал первую помощь. Супермодель добавила, что актер никогда не применял в отношении нее насилия.

Кейт Мосс и Джонни Депп встречались с 1994 по 1998 год и были одной из самых ярких звездных пар. Пара постоянно оказывалась в центре внимания прессы из-за бурного образа жизни и скандалов. Их расставание очень расстроило поклонников, еще тяжелее его перенесла сама Кейт: она признавалась, что ей потребовалось несколько лет, чтобы забыть Джонни. Депп впоследствии говорил, что тоже непросто перенес расставание, и не понимает, почему они не попробовали бороться за свои отношения.

Сейчас Кейт Мосс встречается с немецким графом Николаем фон Бисмарком, который младше нее на 13 лет. Роман пары начался в 2015 году, пара расставалась и сходилась несколько раз, в последние годы ходят слухи, что Кейт и Николай помолвлены.