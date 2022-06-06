Кейт Мосс и Наоми Кэмпбелл встретились на параде в честь платинового юбилея королевы Елизаветы II

[expert_review_likes style="button-1-color" size="m" icons="thumbs" show_icon="1" show_label="1" show_count="1" label_like="Мне нравится" label_dislike="Не нравится" ]
Кейт Мосс
Супермодели Кейт Мосс и Наоми Кэмпбелл посетили парад в честь платинового юбилея королевы Елизаветы II на троне в Лондоне.
Кейт Мосс выбрала для мероприятия черное платье в бельевом стиле, которое дополнила жакетом John Galliano из коллекции 1993 года с флагом Великобритании, Наоми Кэмпбелл появилась в бежевом платье Self-Portrait.
Кейт Мосс
Наоми Кэмпбелл
Празднования платинового юбилея продолжались четыре дня: они начались в четверг с парада Trooping the Colour и завершились в воскресенье. На празднествах присутствовали члены королевской семьи, а также сложившие с себя королевские полномочия принц Гарри и Меган Маркл. Сама королева также вышла на балкон Букингемского дворца накануне, несмотря на плохое самочувствие.
Ранее Кейт Мосс оказалась в центре внимания прессы после суда ее бывшего возлюбленного Джонни Деппа с Эмбер Херд: супермодель дала показания в его пользу и опровергла заявление Херд о том, что актер столкнул Мосс с лестницы. Модель, у которой в 90-е был бурный роман с актером, также заявила, что он никогда не применял в отношении нее физического насилия.
Позже она поддержала Джонни на концерте в Лондоне и посетила вечеринку, которую актер устроил, чтобы отпраздновать окончание судебного процесса с Херд.
Фото
GettyImages.ru