Кейт Мосс дала показания в защиту Джонни Деппа в рамках его суда с Эмбер Херд

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Кейт Мосс

Супермодель Кейт Мосс поддержала своего бывшего возлюбленного Джонни Деппа и выступила в его защиту на очередном слушании в рамках судебного процесса между Деппом и Эмбер Херд. Кейт Мосс заявила, что он не применял по отношению к ней физическую силу. По видеосвязи модель прокомментировала показания Эмбер, которые та давала ранее: Херд заявляла, что боялась, что Депп столкнет с лестницы ее сестру во время ссоры, поскольку ранее он поступил так же с Мосс (Кейт Мосс упала с летницы, когда рядом был Джонни Депп — Эмбер Херд считала, что Депп столкнул Мосс).

В этот момент я сразу подумала о Кейт Мосс и лестнице, поэтому замахнулась на него, — говорила Херд.

Из-за показаний Херд в суд вызвали Кейт Мосс, однако слова Эмбер она не подтвердила. Кейт рассказалала, что действительно упала с лестницы, но Депп был ни при чем: она поскользнулась на ступеньках, которые были мокрыми из-за дождя. Депп, напротив, оказал ей первую помощь и отнес в комнату. Мы выходили из комнаты, Джонни вышел раньше, чем я. Был сильный дождь, и я поскользнулась на лестнице, повредив спину. Я закричала, так как не понимала, что со мной произошло, мне было очень больно, — сказала Кейт. Он прибежал обратно, чтобы помочь мне, отнес меня в комнату и оказал мне медицинскую помощь.



Кейт Мосс

Кейт Мосс и Джонни Депп встречались с 1994 по 1998 год, и их отношения всегда были в центре внимания прессы. Пара устраивала бурные вечеринки и часто публично выясняла отношения. После того как Джонни Депп разорвал их отношения, Мосс очень переживала и признавалась в интервью, что не могла забыть Джонни.

Ранее в рамках суда выступили и другие экс-возлюбленные актера — так, актриса Эллен Баркин заявила, что он был ревнивым и агрессивным. Другие бывшие возлюбленные Деппа, в том числе Вайнона Райдер и Ванесса Паради, напротив, заявили, что Депп всегда был любящим и внимательным и не поднимал на них руку. Поддержала Джонни Деппа и Кортни Лав, которая рассказала, что актер спас ей жизнь и много лет помогал ее дочери в трудное для семьи время.

Депп подал в суд на бывшую жену Эмбер Херд и обвинил ее в клевете после того, как та рассказала о домашнем насилии. Депп требует возмещения ущерба в размере 50 млн долларов: из-за обвинений Херд сильно пострадала его репутация.



Джонни Депп и Кейт Мосс