Кейт Миддлтон приняла участие в парусной регате в Плимуте

Кейт Миддлтон

Герцогиня Кембриджская посетила Плимут, чтобы принять участие в товарищеской регате против Новой Зеландии в составе команды четырехкратного олимпийского чемпиона в парусном спорте Бена Эйнсли.

Перед соревнованиями Кейт посетила образовательные мероприятия благотворительного фонда 1851 Trust, патроном которого она является с 2014 года. На пирсе Тринити герцогиня появилась в необычном для себя образе — белых шортах с завышенной талией и джемпере в сине-белую полоску. Из аксессуаров на ней были золотые серьги и сапфировое помолвочное кольцо, принадлежавшее принцессе Диане.

Бен Эйнсли и Кейт Миддлтон

На борт катамарана, участвующего в гонке, Кейт взошла уже в специальном костюме для яхтинга.

Отметим, что Кейт Миддлтон — большая поклонница парусного спорта, как и ее супруг принц Уильям. Vanity Fair пишет, что этим летом герцоги Кембриджские провели много времени на побережье и уже начали обучать своих детей управлять лодкой.