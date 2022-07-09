Кейт Миддлтон посетила Уимблдон. Она повторила свой образ с тура по странам Карибского бассейна

Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон вновь посетила Уимблдонский турнир. Ранее на неделе она уже приходила вместе с принцем Уильямом понаблюдать за матчем между Новаком Джоковичем и Янником Синнером в четвертьфинале соревнований.

На этот раз герцогиня Кембриджская появилась без сопровождения супруга на женском финале Уимблдона-2022, в котором сразились представительница Туниса Онс Жабер и Елена Рыбакина из Казахстана.

На трибуны Кейт вышла в сшитом на заказ платье Roksanda лимонного цвета. Она уже надевала его ранее на встречу с генерал-губернатором Ямайки сэром Патриком Алленом во время скандального тура по странам Карибского бассейна.

Кейт Миддлтон на встрече с генерал-губернатором Ямайки

Напомним, что турне, приуроченное к празднованию платинового юбилея царствования Елизаветы II, сопровождалось протестами местных жителей против колониализма.