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Кейт Миддлтон посетила Уимблдон. Она повторила свой образ с тура по странам Карибского бассейна

Кейт Миддлтон посетила Уимблдон. Она повторила свой образ с тура по странам Карибского бассейна

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Монархии





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Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон вновь посетила Уимблдонский турнир. Ранее на неделе она уже приходила вместе с принцем Уильямом понаблюдать за матчем между Новаком Джоковичем и Янником Синнером в четвертьфинале соревнований.

На этот раз герцогиня Кембриджская появилась без сопровождения супруга на женском финале Уимблдона-2022, в котором сразились представительница Туниса Онс Жабер и Елена Рыбакина из Казахстана.

Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон

На трибуны Кейт вышла в сшитом на заказ платье Roksanda лимонного цвета. Она уже надевала его ранее на встречу с генерал-губернатором Ямайки сэром Патриком Алленом во время скандального тура по странам Карибского бассейна.

Кейт Миддлтон на встрече с генерал-губернатором ЯмайкиКейт Миддлтон на встрече с генерал-губернатором Ямайки

Напомним, что турне, приуроченное к празднованию платинового юбилея царствования Елизаветы II, сопровождалось протестами местных жителей против колониализма.


PetelinaОльга Петелина


Фото
Gettyimages.ru


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