Кейт Миддлтон посетила Уимблдон. Она повторила свой образ с тура по странам Карибского бассейна

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Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон вновь посетила Уимблдонский турнир. Ранее на неделе она уже приходила вместе с принцем Уильямом понаблюдать за матчем между Новаком Джоковичем и Янником Синнером в четвертьфинале соревнований.
На этот раз герцогиня Кембриджская появилась без сопровождения супруга на женском финале Уимблдона-2022, в котором сразились представительница Туниса Онс Жабер и Елена Рыбакина из Казахстана.
На трибуны Кейт вышла в сшитом на заказ платье Roksanda лимонного цвета. Она уже надевала его ранее на встречу с генерал-губернатором Ямайки сэром Патриком Алленом во время скандального тура по странам Карибского бассейна.
Кейт Миддлтон на встрече с генерал-губернатором Ямайки
Напомним, что турне, приуроченное к празднованию платинового юбилея царствования Елизаветы II, сопровождалось протестами местных жителей против колониализма.
Фото
Gettyimages.ru