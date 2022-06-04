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Кейт Миддлтон и принц Уильям вместе со старшими детьми посетили репетицию концерта в честь юбилея Елизаветы II

Кейт Миддлтон и принц Уильям вместе со старшими детьми посетили репетицию концерта в честь юбилея Елизаветы II

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Монархии





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Принц Уильям и Кейт Миддлтон со старшими детьми

Кейт Миддлтон и принц Уильям вместе со старшими детьми, принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой, посетили замок Кардифф в Уэльсе, где будет проходить концерт по случаю празднования платинового юбилея на троне Елизаветы II.

Принц Луи, чье появление на балконе Букингемского дворца во время парада Trooping The Colours вдохновило интернет-пользователей на создание мемов, в этот раз остался дома.

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми Джорджем и Шарлоттой

Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон и принц Уильям

Для выхода в свет герцогиня Кембриджская выбрала оранжевое платье-пальто Eponine, дополнив образ черной сумкой и туфлями-лодочками на высоком каблуке.

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми Джорджем и Шарлоттой

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми Джорджем и Шарлоттой

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми Джорджем и Шарлоттой

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми Джорджем и Шарлоттой

Чествование королевы продолжается уже третий день. Помимо парада, в Лондоне также прошла торжественная служба, на которой вместе с другими членами королевской семьи присутствовали принц Гарри и Меган Маркл.

Герцоги Сассекские прилетели в столицу Великобритании вместе с дочкой Лилибет, которой 4 июня исполнился один год. Елизавета II, Кейт Миддлтон и принц Уильям, принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз коротко поздравили малышку в твиттере. Ожидается, что Елизавета II также навестит правнучку во Фрогмор-хаусе, где остановились Гарри и Меган.


PetelinaОльга Петелина


Фото
Gettyimages.ru


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