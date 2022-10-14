Кейт Миддлтон и принц Уильям приняли участие в спортивном мероприятии в Олимпийском парке Лондона

Принц Уильям и Кейт Миддлтон

Вчера Кейт Миддлтон и принц Уильям появились в Олимпийском парке Лондона на мероприятии Coach Core в честь 10-летнего юбилея проекта, благодаря которому дети и подростки из малообеспеченных семей могут заниматься спортом с профессиональными тренерами.



Кейт Миддлтон в твидовом жакете Chanel из коллекции 1995 года



Принц Уильям и Кейт Миддлтон приняли участие в спортивных мероприятиях, которые прошли на арене “Коппер-Бокс”.



Принц Уильям

В своей речи принц Уильям заявил, что спорт — “невероятный способ дать надежду и возможности”: Coach Core был создан в преддверии Олимпийских и Паралимпийских игр в 2012 году. Его цель — помочь изменить жизнь молодых людей, столкнувшихся с трудностями. С тех пор в рамках программы поддержка была оказана более чем 750 молодым людям, было проведено 600 тысяч спортивных тренировок, в которых приняло участие 8 миллионов человек.

Ранее Кейт Миддлтон и принц Уильям совершили свою первую поездку по стране в новом статусе принца и принцессы Уэльских.