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Кейт Миддлтон и принц Уильям приняли участие в спортивном мероприятии в Олимпийском парке Лондона

Кейт Миддлтон и принц Уильям приняли участие в спортивном мероприятии в Олимпийском парке Лондона

Монархии





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Принц Уильям и Кейт Миддлтон

Вчера Кейт Миддлтон и принц Уильям появились в Олимпийском парке Лондона на мероприятии Coach Core в честь 10-летнего юбилея проекта, благодаря которому дети и подростки из малообеспеченных семей могут заниматься спортом с профессиональными тренерами.

Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон в твидовом жакете Chanel из коллекции 1995 года

Принц Уильям и Кейт Миддлтон приняли участие в спортивных мероприятиях, которые прошли на арене “Коппер-Бокс”.

Принц Уильям
Принц Уильям

В своей речи принц Уильям заявил, что спорт — “невероятный способ дать надежду и возможности”:Coach Core был создан в преддверии Олимпийских и Паралимпийских игр в 2012 году. Его цель — помочь изменить жизнь молодых людей, столкнувшихся с трудностями. С тех пор в рамках программы поддержка была оказана более чем 750 молодым людям, было проведено 600 тысяч спортивных тренировок, в которых приняло участие 8 миллионов человек.

Ранее Кейт Миддлтон и принц Уильям совершили свою первую поездку по стране в новом статусе принца и принцессы Уэльских.


xeniasmirnovaКсения Смирнова


Фото
GettyImages.ru


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