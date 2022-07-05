Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили Уимблдон. Герцогиня повторила свой образ с празднования юбилея королевы

Кейт Миддлтон и принц Уильям

Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили Уимблдонский турнир. Супруги пришли понаблюдать за противостоянием серба Новака Джоковича и Янника Синнера, представляющего Италию, во время четвертьфинального матча в мужском одиночном разряде.

На публике Кейт появилась в платье Alessandra Rich стоимостью 1 885 долларов (на некоторых западных маркетплейсах это платье сейчас можно найти со скидкой).

Кейт Миддлтон

В этом наряде герцогиня Кембриджская выходила в свет совсем недавно — на одном из уличных мероприятий в рамках празднования платинового юбилея правления королевы Елизаветы II. Супруга принца Уильяма любит расцветку в горошек — такие платья она выбирает довольно часто. Например, в белом платье в черный горошек она посещала скачки Royal Ascot в этом году.

Кейт Миддлтон на мероприятии в рамках празднования платинового юбилея королевы

Российские теннисисты в этом году оказались отстранены от Уимблдона. Общий призовой фонд турнира составляет рекордные 40 350 000 фунтов стерлингов (чуть больше 48 млн долларов). Продлится спортивное мероприятие до 10 июля.