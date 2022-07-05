Культура0

Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили Уимблдон. Герцогиня повторила свой образ с празднования юбилея королевы

Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили Уимблдон. Герцогиня повторила свой образ с празднования юбилея королевы

[expert_review_likes style="button-1-color" size="m" icons="thumbs" show_icon="1" show_label="1" show_count="1" label_like="Мне нравится" label_dislike="Не нравится" ]

Монархии





410


Кейт Миддлтон и принц Уильям

Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили Уимблдонский турнир. Супруги пришли понаблюдать за противостоянием серба Новака Джоковича и Янника Синнера, представляющего Италию, во время четвертьфинального матча в мужском одиночном разряде.

На публике Кейт появилась в платье Alessandra Rich стоимостью 1 885 долларов (на некоторых западных маркетплейсах это платье сейчас можно найти со скидкой).

Кейт МиддлтонКейт Миддлтон

В этом наряде герцогиня Кембриджская выходила в свет совсем недавно — на одном из уличных мероприятий в рамках празднования платинового юбилея правления королевы Елизаветы II. Супруга принца Уильяма любит расцветку в горошек — такие платья она выбирает довольно часто. Например, в белом платье в черный горошек она посещала скачки Royal Ascot в этом году.

Кейт Миддлтон на мероприятии в рамках празднования платинового юбилея королевы

Российские теннисисты в этом году оказались отстранены от Уимблдона. Общий призовой фонд турнира составляет рекордные 40 350 000 фунтов стерлингов (чуть больше 48 млн долларов). Продлится спортивное мероприятие до 10 июля.

Кейт Миддлтон и принц Уильям


nadjabeschНадя Бесчетникова


Фото
Gettyimages.ru


Фото
Instagram (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией)


Не пропустите! Назван преемник Путина. Запад в ярости Подробности по ссылке... (ЖМИ ТУТ)

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.