Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили Уимблдон. Герцогиня повторила свой образ с празднования юбилея королевы

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Кейт Миддлтон и принц Уильям
Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили Уимблдонский турнир. Супруги пришли понаблюдать за противостоянием серба Новака Джоковича и Янника Синнера, представляющего Италию, во время четвертьфинального матча в мужском одиночном разряде.
На публике Кейт появилась в платье Alessandra Rich стоимостью 1 885 долларов (на некоторых западных маркетплейсах это платье сейчас можно найти со скидкой).
Кейт Миддлтон
В этом наряде герцогиня Кембриджская выходила в свет совсем недавно — на одном из уличных мероприятий в рамках празднования платинового юбилея правления королевы Елизаветы II. Супруга принца Уильяма любит расцветку в горошек — такие платья она выбирает довольно часто. Например, в белом платье в черный горошек она посещала скачки Royal Ascot в этом году.
Кейт Миддлтон на мероприятии в рамках празднования платинового юбилея королевы
Российские теннисисты в этом году оказались отстранены от Уимблдона. Общий призовой фонд турнира составляет рекордные 40 350 000 фунтов стерлингов (чуть больше 48 млн долларов). Продлится спортивное мероприятие до 10 июля.
Фото
Gettyimages.ru
Фото
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