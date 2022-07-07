Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили благотворительный матч по поло и поцеловались на публике

Кейт Миддлтон и принц Уильям

Принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили Королевский благотворительный матч по поло, в котором герцог Кембриджский принял участие. Во время матча они не скрывали теплых чувств друг к другу, а после окончания игры поцеловались на поле.



Принц Уильям и Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон появилась в белом платье Emilia Wickstead стоимостью 1 352 фунта стерлингов (около 1 600 долларов). Образ дополнили солнцезащитные очки Finlay за 150 фунтов стерлингов (179 долларов) и объемные серьги.

На матч герцогиня взяла с собой своего питомца, кокер-спаниеля по кличке Орла, что в переводе с кельтского означает “золотая принцесса”. Собака появилась в семье герцогов Кембриджских два года назад, вскоре после смерти их прежнего любимца Лупо. Орлу подарил Кейт ее младший брат Джеймс Миддлтон, который занимается разведением собак.

Благотворительный матч по поло поможет привлечь внимание и собрать деньги для благотворительных организаций, которые поддерживают герцог и герцогиня Кембриджские: в том числе для детских хосписов и организации The Passage, оказывающей помощь бездомным.

Ранее Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили Уимблдонский турнир: герцоги Кембриджские посмотрели игру сербского теннисиста Новака Джоковича против итальянского спортсмена Янника Синнера.