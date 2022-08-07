Кевин Федерлайн рассказал о нежелании его с Бритни Спирс общих детей общаться с матерью. Певица ему ответила: “Это больно”

Бритни Спирс

Бывший муж Бритни Спирс Кевин Федерлайн дал интервью Daily Mail, в котором рассказал о нежелании его с певицей общих детей общаться с матерью.

Мальчики решили, что пока не будут с ней видеться. С момента их последней встречи прошло уже несколько месяцев. Они приняли решение не ходить на ее свадьбу. Дети были счастливы за нее, но решили, что, раз в последнее время они не видятся, то и на свадьбу идти не стоит.

По словам Кевина, он испытывал дискомфорт из-за некоторых вещей, которые 16-летний Шон и 15-летний Джейден наблюдали, когда навещали мать. Каких именно, он не уточнил.

Они пытались не осуждать ее, но я знаю, что иногда бывает очень тяжело находиться в таком положении. Так что я позаботился о том, чтобы мои дети в любой момент могли прийти ко мне и поговорить обо всем. <…> Сейчас они подростки. Мы говорим о сексе, о наркотиках, обо всем, через что проходят подростки. Я бы хотел, чтобы все возможные ошибки они совершили под крышей моего дома, чтобы я мог их защитить.

Кевин Федерлайн и Бритни Спирс в 2006 году

Кевин добавил, что был бы рад возвращению в жизни его сыновей их деда, Джейми Спирса. В настоящий момент Джейми запрещено приближаться к внукам по решению суда из-за случая, когда он напал на Джейдена.

Если мальчики этого захотят, я буду рад. Люди совершают ошибки. Мне жаль его. Кажется, будто из него выжали все соки.

Бритни Спирс отреагировала на слова бывшего супруга в своих соцсетях.

Меня огорчает, что мой бывший муж решил поговорить об отношениях между мной и моими детьми. Все мы знаем, что воспитывать мальчиков-подростков не может быть легко. Меня беспокоит, что под причиной подразумевается мой инстаграм*. Все началось задолго до инстаграма. Я отдала им все. Скажу одно: это больно. <…> Я бы хотела, чтобы семейство Федерлайн посмотрело клип Big Booty (музыкальное видео Дженнифер Лопес и Игги Азалия — Прим. ред.) Другие артисты делали вещи куда хуже, когда их дети были очень маленькими!

Когда я находилась под опекой, меня контролировали почти 15 лет. Мне требовалось разрешение даже чтобы принять Тайленол. Мне стоит начать делать вещи посерьезнее, чем пребывание на пляже топлес, это детские забавы. Я не удивлена, что они тоже начали давать интервью, как и вся моя семья. Меня совершенно не удивляет их поведение и их отношение к тому, через что я прошла.

Бритни Спирс с сыновьями в 2013 году

Нынешний муж певицы, Сэм Асгари, тоже не удержался от комментария.

Чтобы внести ясность, моя жена никогда не публиковала полностью обнаженных фотографий. На всех ее снимках такая же нагота, которую можно увидеть в любой рекламе лосьона или мыла. Говорить публично о том, что дети решили дистанцироваться от матери, очень безответственно, к тому же это утверждение необоснованно. Мальчики очень умные. Скоро им исполнится 18, и они сами смогут принимать решения. Возможно, однажды они поймут, что настоящая проблема — иметь отца, который на протяжении более 15 лет не был примером для подражания.

Напомним, что Кевин Федерлайн получил опеку над сыновьями после развода с певицей, так как она была признана недееспособной. Пользователи сети до сих пор спорят о том, насколько правильным было это решение.

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