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Кэти Холмс впервые вышла в свет с новым бойфрендом

Кэти Холмс впервые вышла в свет с новым бойфрендом

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Звездные пары





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Кэти Холмс и Бобби Вутен III

Кэти Холмс подтвердила слухи о романе с музыкантом Бобби Вутеном III: актриса появилась с новым бойфрендом на гала-вечере The Moth Ball в Нью-Йорке.

Кэти Холмс и Бобби Вутен III
Кэти Холмс и Бобби Вутен III

Это первый “официальный” совместный выход влюбленных, но ранее папарацци уже снимали их вместе на улицах города. В начале мая, к примеру, пару подловили во время прогулки в Центральном парке.

Бобби младше Кэти на 10 лет: сейчас ему 33 года. Это первые отношения актрисы после расставания с экс-бойфрендом Эмилио Витоло, который также был младше звезды почти на 10 лет. Роман с Витоло продлился около восьми месяцев.

С Бобби, по словам инсайдеров, Кэти Холмс познакомилась через общих друзей и сейчас очень счастлива в новых отношениях.

О Бобби Вутене III известно, что он композитор, продюсер и музыкант, часто сотрудничает со звездами первой величины. В этом году даже выступал вместе с певицей Карли Рэй Джепсен на Коачелле. Вутен играет на нескольких музыкальных инструментах, поет и танцует на Бродвее — в том числе в нашумевшей постановке Дэвида Бирна “Американская утопия”. В его биографии также указано, что у него были совместные выступления с Дженнифер Лопес, Дженнифер Хадсон и Маком Миллером.


Doroshevich_RitaМаргарита Дорошевич


Источник
SCMP


Фото
GettyImages.ru


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