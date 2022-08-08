«Кеша ищет Вовку»: на севере Петербурга попугай примкнул к местным воробьям

В северной части Санкт-Петербурга жители города ищут владельцев волнистого попугая, так как местные четверолапые уже успели обнаружить тропического гостя.
В социальной сети «ВКонтакте» в группе «Шувалово-Озерки | СПБ», 8 августа появилось сообщение, о том, что на улице Кустодиева в Выборгском районе местные жители обнаружили среди прочих пернатых волнистого попугайчика.
«Попугайчик сидит на ул. Кустодиева. Вместе с голубями и воробьями. Там, где кормят птиц. Там же его караулят 2 дворовых кошки, забирайте своего питомца», — сообщили участники социальной сети.
Данное сообщение сопровождалось снимком птицы, для того, чтобы хозяева как можно быстрее опознали собственного питомца.
Пользователи социальной сети не удержались от комментариев и шуточно откомментировали событие про «загулявшего» попугая Кешу — героя советского мультипликационного фильма «Возвращение блудного попугая».