Кеосаян заявил, что Галкин не является «совестью нации»

«Когда оскорбляешь страну, ты, Максимка, начинаешь вещать как пророк Моисей с горы Синайской, следовательно, претендуешь на совесть нации, укоряешь родину во лжи. А не лучше ли тебе, Максимка, разобраться со своей совестью, ведь ты обманывал зрителей, поклонников», — заявил Кеосаян в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».