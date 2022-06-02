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Кеосаян заявил, что Галкин не является «совестью нации»

Кеосаян заявил, что Галкин не является «совестью нации»
prt scr youtube.com/Красный квадрат

Актер, режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян посоветовал юмористу Максиму Галкину разобраться со своей совестью.

Кеосаян продолжил развивать мысль своей супруги журналистки Маргариты Симоньян о сексуальной ориентации Галкина. Режиссер согласен, что юморист обманывает зрителей, однако сам обвиняет родину во лжи.

«Когда оскорбляешь страну, ты, Максимка, начинаешь вещать как пророк Моисей с горы Синайской, следовательно, претендуешь на совесть нации, укоряешь родину во лжи. А не лучше ли тебе, Максимка, разобраться со своей совестью, ведь ты обманывал зрителей, поклонников», — заявил Кеосаян в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».

Актер заявил, что юморист поступает нечестно. По словам Кеосаяна, он сделал себе карьеру, рассказывая про семейный быт и своих наследников.

Сам Галкин уже несколько месяцев живет в Израиле вместе с детьми и супругой Аллой Пугачевой. Ранее Симоньян заявила, что артист является геем, а на Примадонне женился для отвода глаз.

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RusNewsToday24
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