Кеосаян заявил, что Галкин не является «совестью нации»

Актер, режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян посоветовал юмористу Максиму Галкину разобраться со своей совестью.
Кеосаян продолжил развивать мысль своей супруги журналистки Маргариты Симоньян о сексуальной ориентации Галкина. Режиссер согласен, что юморист обманывает зрителей, однако сам обвиняет родину во лжи.
«Когда оскорбляешь страну, ты, Максимка, начинаешь вещать как пророк Моисей с горы Синайской, следовательно, претендуешь на совесть нации, укоряешь родину во лжи. А не лучше ли тебе, Максимка, разобраться со своей совестью, ведь ты обманывал зрителей, поклонников», — заявил Кеосаян в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».
Актер заявил, что юморист поступает нечестно. По словам Кеосаяна, он сделал себе карьеру, рассказывая про семейный быт и своих наследников.
Сам Галкин уже несколько месяцев живет в Израиле вместе с детьми и супругой Аллой Пугачевой. Ранее Симоньян заявила, что артист является геем, а на Примадонне женился для отвода глаз.