Кеосаян резко высказался в адрес Киркорова, вступившегося за Пугачеву и Галкина

«Потому что глупые люди. Я все ему никак не наберу. Проще увидеть, что кто-то грязное белье достал, а речь-то не об этом. Совершеннейшим образом не интересует, кто ты, как ты, кому ты целуешь и с кем ты спишь», — заявил Кеосаян.