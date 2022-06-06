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Кеосаян резко высказался в адрес Киркорова, вступившегося за Пугачеву и Галкина

Кеосаян резко высказался в адрес Киркорова, вступившегося за Пугачеву и Галкина
Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Телеведущий Тигран Кеосаян оценил высказывание популярного эстрадного певица Филиппа Киркорова, вставшего на защиту сбежавших из России Галкина и Пугачевой.

Супруга Кеосаяна журналистка и главред RT Маргарита Симоньян заявила, что популярный юморист Максим Галкин на самом деле гей, а женился на Пугачевой исключительно из корыстных целей. Филипп Киркоров решил вступиться как за юмориста, так и за бывшую жену, заявив, что ни у кого нет права так высказываться про людей.

Тигран Кеосаян оценил реакцию Киркорова в эфире шоу «Эмпатия Манучи», заявив, что знаменитый певец не в своем уме.

Anatoly Lomohov/Russian Look/Globallookpress
Anatoly Lomohov/Russian Look/Globallookpress

«Потому что глупые люди. Я все ему никак не наберу. Проще увидеть, что кто-то грязное белье достал, а речь-то не об этом. Совершеннейшим образом не интересует, кто ты, как ты, кому ты целуешь и с кем ты спишь», — заявил Кеосаян.

Напомним, после начал спецоперации РФ на по защите Донбасса Галкин и Пугачева покинули Россию и перебрались в Израиль. Примадонна говорила, что намеренна вернуться в Россию в сентябре, в то время как у Галкина на это время назначены концерты.

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