Кеосаян признался, что не понимает действий Чулпан Хаматовой

После начала спецоперации на Украине Хаматова уехала из России. 46-летняя актриса своей антироссийской позицией сильно разочаровала многих поклонников и коллег. В одном из интервью переехавшая в Латвию звезда «Оттепели» даже заявила, что ей плевать на ее звание народной артистки РФ.