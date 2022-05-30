Кеосаян признался, что не понимает действий Чулпан Хаматовой

Телеведущий и режиссер, супруг журналистки Маргариты Симоньян Тигран Кеосаян высказался о действиях актрисы Чулпан Хаматовой.
После начала спецоперации на Украине Хаматова уехала из России. 46-летняя актриса своей антироссийской позицией сильно разочаровала многих поклонников и коллег. В одном из интервью переехавшая в Латвию звезда «Оттепели» даже заявила, что ей плевать на ее звание народной артистки РФ.
Муж Симоньян в своем YouTube-шоу «Кеосаян daily» выразил недоумение в связи с такой лояльностью Хаматовой к Украине.
«Чулпанша Хаматова непонятно, что сделала. Зачем ей надо было выступать. Она истерична, но женщина, в конце концов. Зачем на фоне украинского флага вилять, извиваться», — высказался телеведущий.
Ранее Кеосаян выступил против возможного возобновления выхода шоу «Вечерний Ургант» в эфир Первого канала. По его мнению, возвращение осудившего спецоперацию ведущего Ивана Урганта на российское телевидение будет являться «плевком в лицо» граждан страны.
Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации Украины. Она направлена на защиту мирных граждан Донбасса от геноцида Киева.