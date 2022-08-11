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Кенгуру попытался «незаконно проникнуть» на территорию посольства России в Австралии

Кенгуру попытался «незаконно проникнуть» на территорию посольства России в Австралии
pxhere.com

В объектив камеры видеонаблюдения на территории посольства России в Австралии попал необычный «нарушитель порядка». В Сети опубликовали соответствующий ролик.

На кадрах видно, что в российское дипломатическое представительство пытается попасть кенгуру. Животное прыгает на ворота, однако застревает в них.

После двух неудачных «попыток несанкционированного проникновения» кенгуру бросил эту затею и продолжил свой путь. Представители МИД России проинформировали, что в результате данного «инцидента» нет пострадавших.

австралия кенгуру Россия
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RusNewsToday24
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