Кенгуру попытался «незаконно проникнуть» на территорию посольства России в Австралии

В объектив камеры видеонаблюдения на территории посольства России в Австралии попал необычный «нарушитель порядка». В Сети опубликовали соответствующий ролик.
На кадрах видно, что в российское дипломатическое представительство пытается попасть кенгуру. Животное прыгает на ворота, однако застревает в них.
После двух неудачных «попыток несанкционированного проникновения» кенгуру бросил эту затею и продолжил свой путь. Представители МИД России проинформировали, что в результате данного «инцидента» нет пострадавших.