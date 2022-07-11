Кэмерон Диас рассказала, как в юности попалась с чемоданом, полным наркотиков

[expert_review_likes style="button-1-color" size="m" icons="thumbs" show_icon="1" show_label="1" show_count="1" label_like="Мне нравится" label_dislike="Не нравится" ]



Кэмерон Диас

Кэмерон Диас в интервью для подкаста Second Life рассказала историю, которая произошла с ней до того, как она стала известной актрисой: будущая звезда попалась в аэропорту с чемоданом, полным наркотиков.

В то время она безуспешно пыталась сделать модельную карьеру в Париже, однако работы у нее не было. Я прожила год в Париже и не проработала ни одного дня. Я не могла найти работу, чтобы просто выживать, — призналась она.

Чтобы заработать хоть немного денег, Кэмерон решилась на сомнительную подработку: ее попросили перевезти из Марокко чемодан, который нельзя было открывать. Однако, как выяснилось в аэропорту во время проверки багажа, в чемодане находились наркотики. Я была уверена, что там лежат мои костюмы, и для меня стало огромным шоком, когда сотрудники аэропорта вскрыли чемодан, — заявила она.

Я подумала: “Что за хрень в этом чемодане?”. Я светловолосая голубоглазая девушка из Марокко, сейчас девяностые, я в рваных джинсах и сапогах на платформе, волосы распущены. Это было действительно небезопасно, — вспоминает актриса.

Диас заявила, что это не ее вещи, и она понятия не имеет, чье это. Это было еще до введения жестких мер безопасности, действующих сегодня в аэропортах, поэтому никакого наказания Кэмерон не получила.

Это была моя единственная работа, которую я когда-либо получала в Париже.

Вскоре после этого случая Кэмерон Диас решила попробовать себя в кино и прошла кастинг в свой дебютный фильм “Маска”. Хотя на эту роль изначально рассматривали Анну Николь Смит, менеджер Кэмерон Диас уговорил ее попробоваться на эту роль. Сама Диас не была уверена в успехе.



Кэмерон Диас в фильме “Маска”

Я подумала: “Вы с ума сошли?”. Я не умею играть, это не то, чем я занимаюсь. Однако она произвела впечатление на режиссера Чака Рассела и получила роль, которая принесла ей славу.

В 2014 году Диас заявила о завершении актерской карьеры, однако недавно стало известно, что она вернется в кино в новом фильме Netflix под названием “Снова в деле”.