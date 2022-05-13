Келли Осборн и Сид Уилсон станут родителями

Келли Осборн и Сид Уилсон

Келли Осборн и клавишник группы Slipknot Сид Уилсон станут родителями. Радостной новостью 37-летняя дочь Оззи и Шэрон Осборн поделилась в инстаграме* и опубликовала снимки УЗИ.

В последние несколько месяцев я была очень молчаливой, и я решила рассказать вам почему. Я на седьмом небе от счастья, я собираюсь стать мамой! Сказать, что я счастлива, — это ничего не сказать. Я просто в восторге, — написала она под постом.



Келли Осборн

Для певицы это будет первый ребенок.

Слухи о романе Келли Осборн и 45-летнего музыканта Сида Уилсона появились в январе этого года, хотя познакомились они еще в 1999 году.

Келли и Сид познакомились, когда его группа выступала на Ozzfest в 1999 году. С тех пор они остались друзьями. Они очень счастливы вместе, — рассказывал источник издания People.

Отношения с музыкантом Келли официально подтвердила только в феврале этого года: на День святого Валентина Келли опубликовала в инстаграме* фото с Сидом и призналась ему в любви.

После 23 лет нашей дружбы я не могу поверить, где мы оказались! Ты мой лучший друг, моя родственная душа, и я так сильно люблю тебя, Сидни Джордж Уилсон, — написала Келли.

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