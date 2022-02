Кексы в микроволновке: 3 рецепта

Нагрянули гости и нужно быстро приготовить какой-нибудь десерт к чаю. Скорее всего, вам, как и мне, приходилось сталкиваться с подобной ситуацией. В таком случае на помощь приходит СВЧ-печь.

Долго искала удачный рецепт для микроволновки, а в результате нашла даже 3, причем совершенно разных. Кексы получаются очень вкусными, а третий вариант блюда можно использовать даже в качестве закуски.

Как готовить кексы в микроволновке

Сладкий кекс в микроволновке в чашке

Эти порционные кексы готовятся всего за 10-15 минут.

Ингредиенты

120 г муки

55 мл молока

80 г сахара

1 яйцо

1 ч. л. разрыхлителя

25 г изюма

25 г ядер грецких орехов

5 г ванильного сахара

щепотка соли

3 щепотки корицы

Приготовление

Изюм промываем, заливаем теплой водой на 10 минут, затем обсушиваем. Взбиваем молоко с яйцом, сахаром, ванилью и солью. Муку смешиваем с разрыхлителем и просеиваем в яично-молочную смесь. В результате получается жидкое тесто консистенции сметаны. Добавляем изюм и орехи, перемешиваем. Раскладываем тесто по чашкам, заполняя их до половины. Данное количество ингредиентов рассчитано на 4 порции. Ставим в микроволновку, выставляя мощность 800 Вт, на 3-5 минут. Готовые кексы посыпаем корицей и оставшимися грецкими орешками.

Нежнейший брауни в микроволновке

Такой нежный и вкусный шоколадный десерт едят охлажденным.

Ингредиенты

200 г сливочного масла

2 стакана сахара

200 г темного шоколада

1,5 стакана муки

0,5 стакана грецких орехов

2 ч. л. ванильного экстрактам

4 яйца

щепотка соли

Приготовление

На водяной бане растапливаем шоколад с маслом. Добавляем сахар, перемешиваем и снимаем с огня, пусть смесь чуть-чуть остынет. Добавляем в шоколадную смесь яйца, ваниль и хорошо взбиваем. Всыпаем просеянную муку, соль, а затем измельченные орешки. Перемешиваем. Заполняем тестом форму для микроволновки. Выпекаем в течение 3-7 минут на мощности 700 Вт. Проверить готовность можно по верху теста, он должен схватиться. Готовый брауни присыпаем сахарной пудрой.

Закусочный несладкий кекс в микроволновке

Такое блюдо готовится очень быстро, поэтому подойдет в качестве завтрака, перекуса или легкого угощения для гостей.

Ингредиенты

2 яйца

3-4 ломтика любой колбасы

50 г твердого сыра (например, моцареллы)

8 ст. л. муки

20 г сливочного масла

1 ч. л. разрыхлителя

кетчуп по желанию

соль по вкусу

любые специи по вкусу

Приготовление

Взбейте яйца с солью и специями. В отдельной емкости смешайте просеянную муку с разрыхлителем, а затем соедините с яичной смесью и перемешайте. Формы для кексов смажьте маслом. Положите на дно часть нарезанной колбасы, по желанию полейте кетчупом, а затем присыпьте сыром. Наверх выложите часть жидкого теста, а на него снова колбасу и сыр. Покройте начинку оставшимся тестом. Выпекайте в духовке от 2 до 5 минут (всё зависит от особенностей микроволновой печи). Готовый горячий кекс посыпьте сыром и поставьте в микроволновку еще на 30 секунд. Украсьте блюдо зеленью.

Быстрые кексы в СВЧ-печи заметно упростят вашу жизнь. С такими простыми рецептами вы всегда будете готовы к нежданным гостям.

