Кексы в микроволновке: 3 рецепта

Кексы в микроволновке: 3 рецепта Полезные советы
На чтение 3 мин. Опубликовано Обновлено


Нагрянули гости и нужно быстро приготовить какой-нибудь десерт к чаю. Скорее всего, вам, как и мне, приходилось сталкиваться с подобной ситуацией. В таком случае на помощь приходит СВЧ-печь.

Долго искала удачный рецепт для микроволновки, а в результате нашла даже 3, причем совершенно разных. Кексы получаются очень вкусными, а третий вариант блюда можно использовать даже в качестве закуски.

Содержание
  1. Как готовить кексы в микроволновке
  2. Сладкий кекс в микроволновке в чашке
  3. Нежнейший брауни в микроволновке
  4. Закусочный несладкий кекс в микроволновке

Как готовить кексы в микроволновке

Сладкий кекс в микроволновке в чашке

Эти порционные кексы готовятся всего за 10-15 минут.

Ингредиенты

  • 120 г муки
  • 55 мл молока
  • 80 г сахара
  • 1 яйцо
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • 25 г изюма
  • 25 г ядер грецких орехов
  • 5 г ванильного сахара
  • щепотка соли
  • 3 щепотки корицы

Приготовление

  1. Изюм промываем, заливаем теплой водой на 10 минут, затем обсушиваем.
  2. Взбиваем молоко с яйцом, сахаром, ванилью и солью.
  3. Муку смешиваем с разрыхлителем и просеиваем в яично-молочную смесь. В результате получается жидкое тесто консистенции сметаны.
  4. Добавляем изюм и орехи, перемешиваем.
  5. Раскладываем тесто по чашкам, заполняя их до половины. Данное количество ингредиентов рассчитано на 4 порции.
  6. Ставим в микроволновку, выставляя мощность 800 Вт, на 3-5 минут. Готовые кексы посыпаем корицей и оставшимися грецкими орешками.

Нежнейший брауни в микроволновке

Такой нежный и вкусный шоколадный десерт едят охлажденным.

Ингредиенты

  • 200 г сливочного масла
  • 2 стакана сахара
  • 200 г темного шоколада
  • 1,5 стакана муки
  • 0,5 стакана грецких орехов
  • 2 ч. л. ванильного экстрактам
  • 4 яйца
  • щепотка соли

Приготовление

  1. На водяной бане растапливаем шоколад с маслом. Добавляем сахар, перемешиваем и снимаем с огня, пусть смесь чуть-чуть остынет.
  2. Добавляем в шоколадную смесь яйца, ваниль и хорошо взбиваем. Всыпаем просеянную муку, соль, а затем измельченные орешки. Перемешиваем.
  3. Заполняем тестом форму для микроволновки. Выпекаем в течение 3-7 минут на мощности 700 Вт. Проверить готовность можно по верху теста, он должен схватиться. Готовый брауни присыпаем сахарной пудрой.

Закусочный несладкий кекс в микроволновке

Такое блюдо готовится очень быстро, поэтому подойдет в качестве завтрака, перекуса или легкого угощения для гостей.

Ингредиенты

  • 2 яйца
  • 3-4 ломтика любой колбасы
  • 50 г твердого сыра (например, моцареллы)
  • 8 ст. л. муки
  • 20 г сливочного масла
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • кетчуп по желанию
  • соль по вкусу
  • любые специи по вкусу

Приготовление

  1. Взбейте яйца с солью и специями.
  2. В отдельной емкости смешайте просеянную муку с разрыхлителем, а затем соедините с яичной смесью и перемешайте.
  3. Формы для кексов смажьте маслом. Положите на дно часть нарезанной колбасы, по желанию полейте кетчупом, а затем присыпьте сыром.
  4. Наверх выложите часть жидкого теста, а на него снова колбасу и сыр. Покройте начинку оставшимся тестом.
  5. Выпекайте в духовке от 2 до 5 минут (всё зависит от особенностей микроволновой печи).
  6. Готовый горячий кекс посыпьте сыром и поставьте в микроволновку еще на 30 секунд. Украсьте блюдо зеленью.

Быстрые кексы в СВЧ-печи заметно упростят вашу жизнь. С такими простыми рецептами вы всегда будете готовы к нежданным гостям.

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