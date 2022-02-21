Кексы в микроволновке: 3 рецепта

Нагрянули гости и нужно быстро приготовить какой-нибудь десерт к чаю. Скорее всего, вам, как и мне, приходилось сталкиваться с подобной ситуацией. В таком случае на помощь приходит СВЧ-печь.
Долго искала удачный рецепт для микроволновки, а в результате нашла даже 3, причем совершенно разных. Кексы получаются очень вкусными, а третий вариант блюда можно использовать даже в качестве закуски.
Как готовить кексы в микроволновке
Сладкий кекс в микроволновке в чашке
Эти порционные кексы готовятся всего за 10-15 минут.
Ингредиенты
- 120 г муки
- 55 мл молока
- 80 г сахара
- 1 яйцо
- 1 ч. л. разрыхлителя
- 25 г изюма
- 25 г ядер грецких орехов
- 5 г ванильного сахара
- щепотка соли
- 3 щепотки корицы
Приготовление
- Изюм промываем, заливаем теплой водой на 10 минут, затем обсушиваем.
- Взбиваем молоко с яйцом, сахаром, ванилью и солью.
- Муку смешиваем с разрыхлителем и просеиваем в яично-молочную смесь. В результате получается жидкое тесто консистенции сметаны.
- Добавляем изюм и орехи, перемешиваем.
- Раскладываем тесто по чашкам, заполняя их до половины. Данное количество ингредиентов рассчитано на 4 порции.
- Ставим в микроволновку, выставляя мощность 800 Вт, на 3-5 минут. Готовые кексы посыпаем корицей и оставшимися грецкими орешками.
Нежнейший брауни в микроволновке
Такой нежный и вкусный шоколадный десерт едят охлажденным.
Ингредиенты
- 200 г сливочного масла
- 2 стакана сахара
- 200 г темного шоколада
- 1,5 стакана муки
- 0,5 стакана грецких орехов
- 2 ч. л. ванильного экстрактам
- 4 яйца
- щепотка соли
Приготовление
- На водяной бане растапливаем шоколад с маслом. Добавляем сахар, перемешиваем и снимаем с огня, пусть смесь чуть-чуть остынет.
- Добавляем в шоколадную смесь яйца, ваниль и хорошо взбиваем. Всыпаем просеянную муку, соль, а затем измельченные орешки. Перемешиваем.
- Заполняем тестом форму для микроволновки. Выпекаем в течение 3-7 минут на мощности 700 Вт. Проверить готовность можно по верху теста, он должен схватиться. Готовый брауни присыпаем сахарной пудрой.
Закусочный несладкий кекс в микроволновке
Такое блюдо готовится очень быстро, поэтому подойдет в качестве завтрака, перекуса или легкого угощения для гостей.
Ингредиенты
- 2 яйца
- 3-4 ломтика любой колбасы
- 50 г твердого сыра (например, моцареллы)
- 8 ст. л. муки
- 20 г сливочного масла
- 1 ч. л. разрыхлителя
- кетчуп по желанию
- соль по вкусу
- любые специи по вкусу
Приготовление
- Взбейте яйца с солью и специями.
- В отдельной емкости смешайте просеянную муку с разрыхлителем, а затем соедините с яичной смесью и перемешайте.
- Формы для кексов смажьте маслом. Положите на дно часть нарезанной колбасы, по желанию полейте кетчупом, а затем присыпьте сыром.
- Наверх выложите часть жидкого теста, а на него снова колбасу и сыр. Покройте начинку оставшимся тестом.
- Выпекайте в духовке от 2 до 5 минут (всё зависит от особенностей микроволновой печи).
- Готовый горячий кекс посыпьте сыром и поставьте в микроволновку еще на 30 секунд. Украсьте блюдо зеленью.
Быстрые кексы в СВЧ-печи заметно упростят вашу жизнь. С такими простыми рецептами вы всегда будете готовы к нежданным гостям.
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