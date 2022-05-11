Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили церемонию открытия мемориала в память о жертвах теракта в Манчестере

Принц Уильям и Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили церемонию открытия мемориала “Поляна света” в память жертвам теракта, который произошел на стадионе в Манчестере 22 мая 2017 года.

Для выхода Кейт Миддлтон выбрала темно-серое твидовое платье-пальто от Michael Kors, в котором ранее уже выходила в свет. Образ она дополнила темно-синими классическими лодочками на каблуке и серьгами в виде пчел, которые являются символом Манчестера.



Кейт Миддлтон и принц Уильям

Принц Уильям появился в строгом костюме — черных брюках и темно-синем пиджаке. Он произнес речь у открытия мемориала, упомянув о гибели своей матери, принцессы Дианы. Как человек, который живет со своим горем, я знаю, что для скорбящих важно знать, что те, кого мы потеряли, не забыты. Их любили и любят, именно поэтому такие мемориалы, как “Поляна света”, так важны, и поэтому мы с Кэтрин хотели быть с вами сегодня.



Кейт Миддлтон и принц Уильям

Теракт в Манчестере произошел весной 2017 года на стадионе в Манчестере во время концерта певицы Арианы Гранде. В результате взрыва погибли 22 человека, в том числе несколько детей, еще 120 человек получили травмы. После трагедии многие жители города сделали татуировку в виде пчелы в память о жертвах теракта. К ним присоединилась и Ариана Гранде, которая сделала тату с символом города за ухом.