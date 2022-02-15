Кедми выявил два интересных момента в обращении Зеленского к нации

Владимир Зеленский до сих пор иногда путает игру на сцене и должность президента страны. Последний раз это произошло недавно, на выступлении с обращением к нации. Однако в его словах есть несколько интересных моментов. Об этом сообщил военный эксперт, израильский политолог Яков Кедми в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE», передает Pravda.ru.

По информации источника, украинский лидер Владимир Зеленский 14 февраля обратился к народу с призывом сплотиться в отражении внешней «агрессии». Президент обозначил 16 февраля как дату предполагаемого «нападения» России и День единения, в связи с чем призвал граждан страны надеть в этот день «чистые вышиванки».

Кедми отметил, что Зеленский вдруг сделал заявление о том, что Донбасс будет возвращен на Украину дипломатическим путем. Таким образом, политолог сделал вывод, что до украинского лидера видимо дошло осознание, что в рамках дискуссии с Западом президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, в случае попыток Украины вернуть Донбасс военным путем — будет ответ.

«И тут он дал задний ход. То есть дошло. Ему объяснили его хозяева: слушай, ты не угрожай военными действиями, потому что потом расплачиваться придется кому-то, а не тебе. Так что будь поосторожнее», — объяснил Кедми.

По словам политолога, во время выступления Зеленского в его речи также проскочил один интересный момент — он упустил маленькую деталь, причем сделал это, скорее всего, осознанно. Президент Украины сказал, что его государству «угрожают войной», однако не уточнил, кто именно.

«А ему ведь Россия не угрожает, а угрожают ему войной с Россией его хозяева — США», — обратил внимание политолог.

Кедми также уточнил, что призыв надеть «чистые вышиванки» вызвал у него полное недоразумение. Ведь, украинский народ и так ходит в чистом всегда, а не только в один какой-то день, с иронией уточнил Кедми.

Ранее «Народные Новости» сообщали, что Рамзан Кадыров предупредил Зеленского о последствиях в случае несоблюдения Минских соглашений.

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