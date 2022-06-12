Кедми: ВСУ ежедневно несут большие потери из-за приказов украинского руководства

Вооруженные силы Украины несут большие потери в ходе специальной военной операции в Донбассе из-за приказов украинского руководства. Об этом заявил военный эксперт Яков Кедми в эфире канала «Вальдман-LINE».
Около 60 тысяч украинских военнослужащих было убито с начала военной спецоперации. К ним можно добавить еще несколько тысяч военнопленных солдат и пропавших без вести. В общей сложности потери ВСУ составляют до 70 тысяч человек.
Украинское руководство, вопреки командованию, требует стоять насмерть и не отступать, что приводит к гибели от 300 до 400 бойцов ВСУ в день.
«Практически, уничтожается украинская армия, остатки ее боевой мощи, которые были подготовлены за 8 лет», — заявил аналитик.
Ранее Минобороны РФ сообщило об уничтожении за сутки 200 украинских националистов.