Кедми: война в Донбассе может начаться из-за случайности

Эвакуация иностранных дипломатов из Киева является постановкой, которая не имеет ничего общего с напряженностью, по инициативе украинского руководства царящей в Донбассе, заявил израильский военно-политический эксперт, бывший руководитель спецслужбы «Натив» Яков Кедми, передает SM.News.

По информации источника, власти Великобритании вслед за Соединенными Штатами начали эвакуацию дипломатов и членов их семей из Украины. В качестве причины называется якобы «растущая угроза со стороны России».

Как отметил Кедми, данные действия не имеют большого военного значения, но сильно влияют с пропагандистской точки зрения. Это создает спектакль с эвакуацией работников и членов семей из Киева. Политолог уточнил, что ситуация в Донбассе «стала взрывоопасной» из-за действий киевских властей.

«Это всегда есть, когда вооруженные силы стоят друг напротив друга, всегда есть вероятность или опасность, что какая-то случайность приведет к военному столкновению. Да, вероятность случайного столкновения, которое приведет к военным действиям, сегодня выше чисто статистически. Может произойти, что угодно. Намеренно — нет, случайно — да. Чем больше войск, тем более напряженная обстановка. Нервы напряжены, больше вероятность, что что-то произойдет. Насколько больше и будет ли это? Необязательно. Вряд ли», — заключил Кедми.

Ранее «Народные Новости» сообщали, что Яков Кедми предупредил о внезапном ответе России на переброску американских войск в Европу.

Подписывайтесь на нас в социальных сетях ✅ ВКонтакте ✅ Одноклассники ✅ Telegram ✅ Яндекс.Дзен

загрузка...