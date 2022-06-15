Кедми указал на главное изменение тактики России на Украине

Приказы российского командования в рамках спецоперации на Украине резко изменились. По мнению израильского военного эксперта Якова Кедми, это позволяет РФ свести к минимуму собственные потери, нанося максимальный урон противнику, передает «Московский комсомолец».
Как отметил специалист, раньше приказы сводились к задачам взять ту или иную позицию. Однако теперь все изменилось: перед тем, как выдвигается пехота, разведка докладывает, что место полностью освобождено от ВСУ.
«Приказы с начала спецоперации кардинально изменились. Сегодня приказы российским войскам – уничтожить украинскую армию. То есть приказ не подавить и взять ту или иную позицию ВСУ. Нет. Вы войдете на позицию ВСУ, когда там не останется ни одного живого солдата. Или они погибнут, или они уйдут. Если для этого потребуется еще несколько дней, так будет еще несколько дней. Никто никуда не торопится», — пояснил эксперт.
Применение новой тактики Россией лишь усугубит положение украинских военных, о чем уже начинают догадываться западные партнеры Киева.
«При таком раскладе, украинские войска вряд ли смогут не то что переломить, но хотя бы по минимуму изменить ситуацию в свою пользу. Их скоро просто не станет. Это уже прекрасно понимают и в США, и военные в Европе», — добавил Кедми.
Ранее сообщалось, что Германия и Польша обсуждают возможность поставок оружия Украине в рамках «кругового обмена». Речь идет о компенсации членами ЕС вооружений, отправленных Киеву.