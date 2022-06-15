Кедми указал на главное изменение тактики России на Украине

«Приказы с начала спецоперации кардинально изменились. Сегодня приказы российским войскам – уничтожить украинскую армию. То есть приказ не подавить и взять ту или иную позицию ВСУ. Нет. Вы войдете на позицию ВСУ, когда там не останется ни одного живого солдата. Или они погибнут, или они уйдут. Если для этого потребуется еще несколько дней, так будет еще несколько дней. Никто никуда не торопится», — пояснил эксперт.