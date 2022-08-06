Кедми: США попали в ловушку, пытаясь одолеть Россию на Украине

«Не поняли они, не рассчитали – и разбудили Россию. И тут в РФ начали понимать, что это не игрушки. Поторопились они! Правда, этому можно найти оправдание – их сроки поджимают. Пока существует Россия со своей военной мощью, Китай им не по зубам. Их крайним сроком было расправиться с Россией к 2025 году – и тогда Китай не успел бы до 2030 года стать для них недосягаемым», — объяснил Кедми фатальную ошибку Вашингтона.