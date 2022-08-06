Кедми: США попали в ловушку, пытаясь одолеть Россию на Украине

Военный и политический эксперт, экс-глава израильских спецслужб Яков Кедми заявил, что Соединенные Штаты поторопились с ударом по России через эскалацию украинского кризиса, это обернулось для США фиаско глобального масштаба.
Кедми выступил в эфире передачи «Соловьев LIVE» и напомнил, что США со времен холодной войны делали все для развала России. Даже когда во главе государства оказался сильный лидер — Владимир Путин — Вашингтон продолжил работать по инерции, в привычном направлении. Это стало одной из ошибок западной страны.
«Они остались в том же режиме: мол, еще небольшой нажим, поможем России грохнуться, и все. И начали помогать. Полезли на Кавказ, полезли в Грузию. Решили, что сейчас самое время с Украиной. Удастся с Украиной – и России не будет. И поторопились – как говорится, жадность фраера сгубила», — рассказал Кедми.
По словам эксперта, США могли бы проложить для Украины «западный путь» и без свержения власти в 2014 году, без приглашения в НАТО, сделав все постепенно и умело. Киев и без намеков Запада уверенно двигался по пути вестернизации, к 2027 году мог бы не продлить соглашение о российской базе в Севастополе и переоснаститься американским оружием. Но США на Украине попали в ловушку, мобилизовав Россию на борьбу с западным блоком.
«Не поняли они, не рассчитали – и разбудили Россию. И тут в РФ начали понимать, что это не игрушки. Поторопились они! Правда, этому можно найти оправдание – их сроки поджимают. Пока существует Россия со своей военной мощью, Китай им не по зубам. Их крайним сроком было расправиться с Россией к 2025 году – и тогда Китай не успел бы до 2030 года стать для них недосягаемым», — объяснил Кедми фатальную ошибку Вашингтона.
По словам Кедми, вся западная экономика в данный момент направлена на уничтожение России как державы, и в связи с этим предупредил Москву о том, что ни о каком диалоге и «налаживании отношений» не может быть и речи. Пока враждебный блок стран продолжает идти своим курсом, компромиссы в политике исключены.