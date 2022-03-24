Кедми: США не смогут повлиять на решение России перевести оплату за газ в рубли

«То, что это реально — не вызывает сомнения. Насколько

быстро? Это зависит от соглашений и договоренностей, в какие сроки решение

вступит действие. Думаю, это случится в ближайшие несколько недель. Механизмы

простые. Россия получит за те или иные поставки либо услуги рубли. А как и где

иностранные государства и компании достанут рубли — это уже их проблемы.

Сегодня запрещено переводить валюту российским банкам. Но Центробанк может

получать оплату в рублях через другие банковские системы, не обязательно

SWIFT», — уточнил Кедми.