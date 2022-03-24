Кедми: США не смогут повлиять на решение России перевести оплату за газ в рубли

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prt scr youtube.com/россия 1

Дипломат Яков Кедми назвал решение России по переводу
операций по поставкам газа в недружественные страны в рубли правильным, о чем
он поделился с Общественной Службой Новостей.

Подобный ход России давно ожидался, однако он не сможет
ликвидировать антироссийские санкции, убежден собеседник издания. Однако, с
точки зрения израильского политолога, после этого большая сумма европейской и
американской валюты будет заменена глобально на национальную валюту. Вашингтон
же не
сможет повлиять на ситуацию.

«То, что это реально — не вызывает сомнения. Насколько
быстро? Это зависит от соглашений и договоренностей, в какие сроки решение
вступит действие. Думаю, это случится в ближайшие несколько недель. Механизмы
простые. Россия получит за те или иные поставки либо услуги рубли. А как и где
иностранные государства и компании достанут рубли — это уже их проблемы.
Сегодня запрещено переводить валюту российским банкам. Но Центробанк может
получать оплату в рублях через другие банковские системы, не обязательно
SWIFT», — уточнил Кедми.

Белый дом продолжит обвинять Россию, но обстановку в мире
это не изменит, подчеркнул эксперт. Соединенные Штаты лишились инструментов
влияния и не смогут затормозить перевод, например, рупий и рублей в РФ.

Российский лидер Владимир Путин ранее заявил, что валюты США и ЕС
потеряли всякую надежность, а кредит доверия к резервным фиатам обнулился после
заморозки резервов Центробанка.

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