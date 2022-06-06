Кедми сообщил о создании на Украине канала вывоза западного вооружения в Сирию

Западное вооружение, поставляемое на Украину, уже стало появляться в руках боевиков незаконных вооруженных формирований, сообщил военный эксперт Яков Кедми.
В частности, аналитик обратил внимание на недавнее заявление действующих на Украине иностранных наемников, которым некие «свои люди» в Киеве передали внушительный арсенал.
На этом фоне Кедми не исключил, что украинские власти уже создали канал поставок западных наступательных систем боевикам. По его словам, через Румынию, Болгарию и Турцию оружие попадает в Сирию, где используется в боевых действиях против законного правительства страны.
Ранее в России неоднократно заявляли, что поставляемое на Украину оружие может оказаться в руках террористов и даже будет использоваться против самих стран Запада.