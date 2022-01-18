Кедми: Россия вынудит Украину капитулировать даже без применения военной силы

Мощи российской армии хватит для того, чтобы полностью разгромить Вооруженные силы Украины всего за несколько часов, если возникнет подобная надобность. Таким мнением поделился военно-политический эксперт Яков Кедми.

Он высказался на эту тему на фоне муссируемых Киевом слухов о якобы планах России «вторгнуться» на Украину, передает ИА SM-News. Однако Кедми полагает, что армия РФ сможет одержать победу над ВСУ и без применения военной силы на территории противника. Один лишь факт задействования ВС РФ продемонстрирует, что «комедия закончена», добавил он.

«Причем для разгрома украинской армии не надо ничего вводить», — полагает эксперт.

По его мнению, достаточно лишь одного удара. Он в любом случае уничтожит танковые и другие подразделения ВСУ, которые будут вынуждены капитулировать. Яков Кедми также поделился, какая цель станет первой.

«Первая цель − это командование и системы управления, связи», — заявил политолог.

Кремль неоднократно заявлял об отсутствии агрессивных планов по «вторжению» на Украину, о чем так часто говорят на Западе. Россия не намерена воевать с соседней страной или другими государствами.

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