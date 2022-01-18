Кедми: Россия вынудит Украину капитулировать даже без применения военной силы

Кедми: Россия вынудит Украину капитулировать даже без применения военной силы Новости
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Мощи российской армии хватит для того, чтобы полностью разгромить Вооруженные силы Украины всего за несколько часов, если возникнет подобная надобность. Таким мнением поделился военно-политический эксперт Яков Кедми.

Он высказался на эту тему на фоне муссируемых Киевом слухов о якобы планах России «вторгнуться» на Украину, передает ИА SM-News. Однако Кедми полагает, что армия РФ сможет одержать победу над ВСУ и без применения военной силы на территории противника. Один лишь факт задействования ВС РФ продемонстрирует, что «комедия закончена», добавил он.

«Причем для разгрома украинской армии не надо ничего вводить», — полагает эксперт.

По его мнению, достаточно лишь одного удара. Он в любом случае уничтожит танковые и другие подразделения ВСУ, которые будут вынуждены капитулировать. Яков Кедми также поделился, какая цель станет первой.

«Первая цель − это командование и системы управления, связи», — заявил политолог.

Кремль неоднократно заявлял об отсутствии агрессивных планов по «вторжению» на Украину, о чем так часто говорят на Западе. Россия не намерена воевать с соседней страной или другими государствами.

 
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