«”Сармат” – слишком хорошее оружие, чтобы тратить его на Великобританию. Поэтому Достаточно одного или полутора залпов многоцелевой подлодки с “Цирконами”, и порядка 50–60 электростанций Британии через десять минут перестанут существовать. И вся Великобритания вернется в каменный век. За десять минут! Больше ничего не надо, ни ядерного оружия, ничего», – объяснил Кедми.