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Россия в теории располагает возможностью ликвидировать Великобританию за считанные минуты. Об этом заявил военно-политический эксперт, экс-руководитель израильских спецслужб Яков Кедми, передает «Экономика сегодня».
Как отметил специалист, для того, чтобы ликвидировать Великобританию, как один из оплотов антироссийской западной идеологии, России необходимо всего несколько тактических вооружений, объем которых сможет перенести одна подводная лодка.
«”Сармат” – слишком хорошее оружие, чтобы тратить его на Великобританию. Поэтому Достаточно одного или полутора залпов многоцелевой подлодки с “Цирконами”, и порядка 50–60 электростанций Британии через десять минут перестанут существовать. И вся Великобритания вернется в каменный век. За десять минут! Больше ничего не надо, ни ядерного оружия, ничего», – объяснил Кедми.
Военный эксперт также обратил внимание на важный факт — стратегические системы должны применяться только для противодействия другим системам того же уровня и класса.
Аналитик также подчеркнул, что Россия теоретически может с легкостью ликвидировать немногочисленные подлодки Британии с атомным оружием с помощью простого конвенционального вооружения.
А для того, чтобы вывести из игры всю Великобританию, России будет достаточно всего нескольких десятков менее серьезных ракет, по типу гиперзвуковых «Цирконов».
«Причем это верно не только в отношении Великобритании, но в отношении любой другой страны», — уточнил Кедми.
Отметим, что Соединенное Королевство является одним из главных источников антироссийской риторики.