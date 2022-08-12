Кедми рассказал, как лишить украинские войска разведданных со спутников США

Политолог Яков Кедми оценил вероятность уничтожения Россией американских разведывательных спутников, передающих ВСУ информацию для корректировки ударов РСЗО HIMARS.
Технически у ВС РФ для этого есть все возможности, однако политически Москва к такому шагу пока не готова, цитирует эксперта издание «Военное дело».
В данной ситуации российским военным необходимо активнее бить у украинским командным пунктам, уверен Кедми.
«Ведь то, что американцы передают, они передают в какой-то украинский штаб…Вот с этого и надо начать. Их надо уничтожать», — подчеркнул политолог.
Для этого, по мнению Кедми, ВС РФ необходимо более эффективное покрытие подконтрольной Киеву территории разведывательными средствами.