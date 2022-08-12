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Кедми рассказал, как лишить украинские войска разведданных со спутников США

Кедми рассказал, как лишить украинские войска разведданных со спутников США
Roscosmos/via Globallookpress.com

Политолог Яков Кедми оценил вероятность уничтожения Россией американских разведывательных спутников, передающих ВСУ информацию для корректировки ударов РСЗО HIMARS.

Технически у ВС РФ для этого есть все возможности, однако политически Москва к такому шагу пока не готова, цитирует эксперта издание «Военное дело».

В данной ситуации российским военным необходимо активнее бить у украинским командным пунктам, уверен Кедми.

«Ведь то, что американцы передают, они передают в какой-то украинский штаб…Вот с этого и надо начать. Их надо уничтожать», — подчеркнул политолог.

Для этого, по мнению Кедми, ВС РФ необходимо более эффективное покрытие подконтрольной Киеву территории разведывательными средствами.

Россия спецоперация рф спутники сша США Украина
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