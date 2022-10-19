Кедми рассказал, как изменится ход СВО после назначения генерала Суровикина

Кедми подчеркнул, что генерал Суровикин является сторонником «активных и инициативных действий». По его словам, у генерала будет единый штаб, а определенная последовательность действий. Военный эксперт уверен, что благодаря огромному опыту, Суровкин, сможет точно определить обстановку и принять верные решения.