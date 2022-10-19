Кедми рассказал, как изменится ход СВО после назначения генерала Суровикина

Военный эксперт Яков Кедми рассказал, какие перемены перейдут в ходе СВО после назначения командующим Объединенной группировкой войск ВС РФ генерала Сергея Суровикина, передает ИА SM–News.
Кедми подчеркнул, что генерал Суровикин является сторонником «активных и инициативных действий». По его словам, у генерала будет единый штаб, а определенная последовательность действий. Военный эксперт уверен, что благодаря огромному опыту, Суровкин, сможет точно определить обстановку и принять верные решения.
Напомним, с 24 февраля Россия проводит на Украине спецоперацию. Власти ДНР и ЛНР обратились к Москве за помощью из-за эскалации конфликта в Донбассе.
ВСУ стали наращивать военное присутствие в регионе и были нацелены на силовое решение многолетнего противостояния. Президент Владимир Путин отмечал, что спецоперация на Украине стала для России вынужденным шагом.