Кедми рассказал, как два звонка Путина стали намеком для несговорчивых США

Израильский эксперт Яков Кедми указал на наличие у России разных способов убеждения Соединенных Штатов и НАТО в ситуации с гарантиями взаимной безопасности.

В середине декабря МИД РФ направил в США проект документа юридического закрепления гарантий взаимной безопасности. Переговоры по этому поводу прошли в Женеве сначала на уровне заместителей руководителей внешнеполитических ведомств, а затем и при непосредственном участии главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена. Более того, Москва получила от Вашингтона письменный ответ на свои мирные инициативы, однако его точное содержание обнародовано не было.

Читайте так же: За провокации ответите: Россия в короткий срок нанесла сразу три удара по НАТО

Бывший руководитель израильской службы «Натив» Яков Кедми считает, что в случае неудачи на дипломатическом поприще Россия может использовать другие способы убеждения. Прежде всего, речь идет о военно-техническом ответе, о котором руководство РФ говорило в конце 2021 года. И тот факт, что президент РФ провел телефонные переговоры с лидерами Венесуэлы и Кубы, подтверждает возможность реализации не самого хорошего для США сценария.

«Подобный шаг намекает Западу, что в случае несговорчивости НАТО и США по гарантиям безопасности, у Москвы есть и другие опции. Насколько эти диалоги были содержательны в контексте повторения кубинского сценария, не знаю. На месте западных партнеров я бы внимательно вспомнил стратегические маневры РФ», – посоветовал Кедми американцам в интервью ИА SM-News.

Специалист отметил, что Вооруженные силы РФ благодаря регулярным учениям по обеспечению высокой мобильности имеют опыт переброски войск на расстояние в 5000 км за очень короткое время. А это значит, что появление российских военнослужащих на Кубе или в Венесуэле – это вопрос каких-то часов.

загрузка...